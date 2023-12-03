О появлении седых волос рассказала тюменский трихолог

Причина седины только отчасти связана с возрастом. Почему на самом деле появляются серебристые волосы, дала в разговоре с корреспондентом издания "Тюменская область сегодня" врач дерматовенеролог, трихолог Марина Смыченко.

– Седина – это появление волос, которые изменили структуру и лишились пигмента. Пигмент, который придает волосам цвет, называется меланином. Условной нормой считается, если единичные седые волосы на голове обнаруживаются после 30-35 лет, – объяснила врач.

Различают три варианта поседения волос: возрастное или физиологическое, связанное с общим процессом естественного старения; преждевременное (пресенильное, ранняя седина), наступающее в молодом возрасте; врожденное (лейкотрихия), связанное с наследственным отсутствием пигмента в волосах. Поседение волос может быть полным, частичным (седеют отдельные пряди), очаговым (полиоз), сообщает Мегатюмень.

– Появление ранней седины может быть обусловлено генетически. При раннем появлении седых волос у человека необходимо поинтересоваться, в каком возрасте его родители, бабушки и дедушки впервые заметили появление седины. Симптоматическая ранняя седина может являться признаком некоторых заболеваний нервной, эндокринной, иммунной системы, тяжелых соматических и инфекционных заболеваний, которые способны снизить или прекратить синтез меланина, – обратила внимание трихолог.