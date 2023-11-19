Как проверить, оплатили ли вы имущественные налоги

Жители Тюменской области могут проверить, оплачены ли у них имущественные налоги. Сводные уведомления они получили в сентябре-октябре.

Сделать это можно в Личном кабинете налогоплательщика на официальном сайте УФНС, зайти можно по учетной записи госуслуг. Кроме того, информация о платежах доступна на госуслугах. Также можно позвонить в единый контакт-центр: 8-800-222-22-22.

Всего сформировано более 773 тысяч налоговых уведомлений. Общая начисленная сумма имущественных налогов за 2022 год составила 3,3 млрд рублей. 54% собственников выполнили свои обязательства. По итогам прошлого года в срок, то есть до 1 декабря, имущественные налоги оплатили 96% налогоплательщиков, сообщает Вслух.ру.

Заместитель руководителя УФНС по Тюменской области Ольга Иванова напомнила, что имущественные налоги являются источником доходной части регионального и местного бюджетов. От их наполняемости зависит уровень экономической стабильности.