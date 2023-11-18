От опасной патологии спасли мужчину из Тобольска

В тобольской Областной больнице №3 помогли местному жителю, долгое время страдавшему от периодических болей в животе. В приемное отделение мужчина поступил с высокой температурой. До этого пациент проходил различные курсы лечения от мучивших его время от времени болей в животе, но легче пациенту не становилось. Причем симптомы не указывали ни на одно серьезное заболевание.

Было выявлено обширное скопление гноя в районе почки, причиной чего стало отверстие в мочеточнике, образовавшееся из-за мочекаменной болезни. Абсцесс грозил распространиться на близлежащие ткани и органы. Он мог вызвать инфицирование всего организма, поэтому пациенту требовалась экстренная операция.

Для устранения абсцесса врач-уролог Сергей Парамонов прибегнул к малоинвазивному оперативному вмешательству. Через прокол в спине врач установил дренажную систему и успешно избавил пациента от опасной патологии.

Во избежание развития мочекаменной болезни Сергей Парамонов рекомендует пить не менее двух-трех литров воды в день, сбалансированно питаться, включать в рацион достаточное количество фруктов и овощей, а также контролировать уровень кальция, мочевой кислоты и других показателей, сообщает Дмитрий Уженцев, пресс-секретарь ОБ №3 (г. Тобольск).