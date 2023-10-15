Сердечно-сосудистые заболевания имеют "солевое" происхождение

У сердечно-сосудистых заболеваний и артериальной гипертонии "солевое" происхождение, утверждают медики.

Всемирная организация здравоохранения рекомендует взрослым потреблять менее 5 граммов соли в день. Это одна чайная ложка. Основную долю соли, 60-70 процентов, человек получает из магазинных продуктов питания. В Роспотребнадзоре предупредили, что много скрытой соли содержится в сосисках и колбасах, в майонезе и в соусах на его основе, в сырах и хлебе. Современные люди потребляют соли в 2-4 раза выше суточной нормы.

- Есть меньше соли рекомендую людям с эпизодически повышенным артериальным давлением, пациентам с артериальной гипертонией, с сердечной недостаточностью, с болезнями почек и печени, - подчеркнула врач-терапевт Марина Васюкова.

По словам экспертов, морская соль полезнее, чем поваренная и каменная. В составе морской соли - натрий, хлор, кальций, калий, фосфор, магний, марганец, цинк, железо, селен, медь, кремний, йод, сообщает КП-Тюмень.