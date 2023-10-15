Стоит ли после переезда менять школу ребенку

Родителей не могут заставить перевести ребенка из одной школы в другую, сообщил уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов, отвечая на вопрос жительницы региона.

Она рассказала омбудсмену свою историю. По словам мамы, семья переехала в другую часть города, администрация школы настаивает на смене образовательного учреждения, но ребенок хочет остаться в старой школе. По мнению женщины, такое давление неправомерно, поскольку нарушаются права ребенка.

– Заставить родителей перевести ребенка в другую школу без их согласия невозможно, но смотреть на эту ситуацию и действовать надо в интересах самого ребенка. Первая задача, которую должны решать родители, это безопасность школьника. Ребенок один добирается до этой школы? Как трудно ему это дается? Не опаздывает ли на уроки? Важно понимать, что сокращается время на его отдых, время приготовления уроков, из-за этого он может лишиться возможности посещать какие-то кружки и студии, – подчеркнул Андрей Степанов.

Он добавил, что самая близкая школа к месту жительства, помимо всего прочего, это еще и друзья, а значит, дополнительная безопасность. Одни и те же ребята, с которыми ребенок играет во дворе, учатся с ним в школе. Это еще и психологическая защита, сообщает Тюменская область сегодня.