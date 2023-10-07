Детей-безбилетников не имеют права выгонять из автобусов

17:29 07 октября 2023
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Ситуации, когда школьников-безбилетников высаживают из общественного транспорта, периодически случаются. Особенно такие истории становятся заметными в информационном поле в холодное время года, сообщает Тюменская область сегодня.

Уполномоченный по правам ребенка в Тюменской области Андрей Степанов завил, что выгонять детей из автобусов запрещено, неправомерно. Транспортники не имеют на это права.

– Есть другой аспект этой проблемы. Зачастую ребенок забывает проездной или деньги. Когда ребенок собирается в школу, на кружок, секцию, взрослые должны помочь ему собраться и проконтролировать. Вы же смотрите, шапку надел или нет, ключи взял? Нужно проверить и проездной. Есть на нем деньги или нет – забота родителей, – подчеркнул детский омбудсмен.

Теги: автобусы , дети
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