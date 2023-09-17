В Ембаевской школе открылся новый компьютерный класс

Новый компьютерный класс в начале сентября открылся в Ембаевской средней школе им. Ахмедрашита Аширбекова. Теперь к занятиям информатикой будут привлекать еще и учеников младших классов.



Информатика в Ембаевской школе, отметившей в этом году 55-летний юбилей, пользуется особой популярностью. По этому направлению сельские школьники одержали множество побед во всероссийских олимпиадах, научных форумах молодых исследователей "Шаг в будущее" и различных конкурсах.

Настоящим подарком для обучающихся, родителей, педагогов стало открытие в 2019 году центра цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста". Там ребята занимаются исследовательской деятельностью, робототехникой, легоконструированием, игрой в шахматы. Юные блогеры ведут свои страницы в соцсетях.

Компьютерный класс, по оценке специалистов, открывает новые возможности для ембаевских школьников всех возрастов, сообщает Тюменская линия.