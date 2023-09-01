В тобольской школе в День знаний заложили капсулу времени

Школа № 16 в Тобольске после капремонта преобразилась до неузнаваемости, став по-настоящему школой XXI века, в честь ее открытия была заложена капсула времени с пожеланиями учителям и ученикам.
"В капсулу времени сегодня написали пожелания учителям и ученикам, через 10 лет вскроем, почитаем. Надеюсь, к тому времени уже большинство наших школ будет в таком прекрасном состоянии", - сообщил глава города Максим Афанасьев.
Афанасьев отметил, что тобольские строители не подвели и не просто сделали объект в срок, а с опережением графика:
Школу мы отремонтировали в рамках программы "Тобольск настоящий", разработанной правительством Тюменской области, администрацией города и компанией "СИБУР". Проделана очень большая работа, школа преобразилась до неузнаваемости, став по-настоящему школой XXI века. Заметно, что это отражается на настроении всех здесь сегодня))
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