В тобольской школе в День знаний заложили капсулу времени

Школа № 16 в Тобольске после капремонта преобразилась до неузнаваемости, став по-настоящему школой XXI века, в честь ее открытия была заложена капсула времени с пожеланиями учителям и ученикам.

"В капсулу времени сегодня написали пожелания учителям и ученикам, через 10 лет вскроем, почитаем. Надеюсь, к тому времени уже большинство наших школ будет в таком прекрасном состоянии", - сообщил глава города Максим Афанасьев.

Афанасьев отметил, что тобольские строители не подвели и не просто сделали объект в срок, а с опережением графика: