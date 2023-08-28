Тюменцы чаще пользуются электронным форматом услуг Росреестра

Количество заявлений о государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на недвижимость, поступивших в Управление Росреестра по Тюменской области по итогам семи месяцев текущего года в электронном виде, составило 118,2 тыс. Это на 9,2% больше, чем в прошлом году. От общего числа заявлений на учет и регистрацию заявления в электронном виде составляют 54,7%.

На 86,9% увеличилось число электронных пакетов документов при подаче заявлений по единой процедуре учета и регистрации прав, на 63,2% при постановке на кадастровый учет, на 1,5% при регистрации прав.

Получить выписку из ЕГРН, подать заявление об учете и/или регистрации прав на объекты недвижимости, узнать статус поданного заявления и осуществлять иные действия с недвижимостью в электронном виде можно на официальном сайте Росреестра и Единого портала государственных услуг, сообщает Мегатюмень.