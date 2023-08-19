В школах региона работают 174 советника директора по воспитанию

174 советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями работают в школах Тюменской области по данным на 2023 год. Это некий пионервожатый. Специалист активно развивает воспитательную среду в общеобразовательном учреждении и взаимодействует с педагогами, детьми и их родителями.

В 2022 году в пилотном режиме присоединились еще 12 советников в средних образовательных организациях. "Все вместе в 2023 году они вошли в общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи "Движение первых". При этом 86 процентов советников директоров по воспитанию в школах и в СПО возглавляют первичные отделения движения в своих учреждениях", — поделилась региональный координатор федерального проекта "Навигаторы детства" в Тюменской области, главный эксперт отдела реализации проектов и программ ФГБУ "Росдетцентр" Анна Хомякова.

Тюменская область вошла в федеральный проект "Навигаторы детства" в 2021 году. Тогда должность советника директора по воспитанию была введена в 136 школах региона. Представители Тюменской области являются наставниками второй волны "Навигаторов детства", куда входят другие 35 регионов, присоединившиеся к проекту. Методическими разработками и знаниями Тюменская область делится с ямальскими советниками, сообщает Тюменская линия.

"Мы делимся с ними опытом, проводим совместные мероприятия, семинары, совещания. Это и онлайн, и выездные события. Так, например, в этом году на Ямале проводили традиционный международный арктический форум, на который были приглашены навигаторы детства Тюменской области", — поделилась Анна Хомякова.