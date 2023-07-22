Тюменским детям сказки рассказывают роботы

На этой неделе в тюменском ЦУМе открылся фестиваль роботов и нейросетей. - Робот-официант, робот-садовник, робопес и все они на одной площадке, - говорит генеральный директор ЦУМа Юлия Глазунова. - Гостей ждут невероятные технологии и техношоу с удивительными роботами из Сингапура и Японии. На фестивале все будет по максимуму интерактивно.

Нейросети создадут вашу 3D-фотографию, поговорят с вами и расскажут сказку.По словам организаторов фестиваля для его гостей составлена полноценная экскурсионная программа, в которую войдут различные шоу, 3D-фото, съемка в видеоролике и игры.

На площадке можно будет узнать много интересного о современной высокотехнологичной индустрии: как робот-рыба стала хитом в интерьерах японских ресторанов, какая связь межу робототехникой и вымирающими видами орхидей и что за робот встречает гостей в аэропорту Токио, сообщили в департаменте потребительского рынка администрации города Тюмени.