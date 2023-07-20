"Август" подарит начинающим музыкантам сертификат в студию звукозаписи

У молодых музыкантов Тюменской области есть шанс записать песню в студии и представить ее на "Нашем радио", для этого нужно проявить свои таланты на музыкальном фестивале-конкурсе "Август".

На конкурс ждут участников в возрасте от 18 до 30 лет, выступающих в группе или сольно, заявку можно подать здесь до 17 августа.

В рамках фестиваля пройдут мастер-классы, лекции, встречи с опытными музыкантами и продюсерами. А 19 августа в 16:00 часов участники вместе выступят на площади у "Конторы пароходства". Концерт обещает стать ярким событием в музыкальной жизни региона. Обладатель Гран-при фестиваля-конкурса получит в подарок сертификат на запись музыкальной композиции в студии звукозаписи, а также сможет презентовать свою песню на радиостанции "Наше радио" - г. Тюмень (99, 2FM).