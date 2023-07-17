Участники проекта "Билет в будущее" побывали на производстве экологически чистых продуктов

Ученики 6-7 классов Мальковской средней школы Тюменского района узнали, как в тепличном комбинате выращивают клубнику и микрозелень в промышленных масштабах.

Экскурсия организована по федеральному профориентационному проекту "Билет в будущее".

"Натурика" – первый в Тюмени высокотехнологичный тепличный комбинат по выращиванию экологически чистой клубники и микрозелени существует в нашем регионе первый год. Чтобы развиваться и увеличивать производственные объёмы, особенно в условиях санкций и импортозамещения, подобные предприятия нуждаются в молодых и квалифицированных кадрах.

Ребята побывали в теплицах "технологии малообъёмного грунта" и "технологии открытого грунта", где сотрудники предприятия в игровой форме рассказали им о профессии агронома и её основных задачах. Самой яркой и вкусной частью мероприятия стала дегустация клубники и микрозелени. Гости сами смогли попробовать и оценить "плоды профессии". После экскурсии школьники приняли участие в мастер-классе в настоящей агролаборатории.

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