Невролог рассказала, в каких случаях стоит показать детей врачу

Главврач детского лечебно-реабилитационного центра "Надежда" Вера Змановская рассказала о пяти основных поводах у детей для обращения к неврологу.

Родителям стоит внимательнее отнеситесь к здоровью детей, если у них наблюдается:

• отсутствие формирования основных возрастных навыков в динамике;

• запаздывание психомоторного развития более чем на 1-2 возрастных интервала с тенденцией к усилению по мере роста ребенка;

• привычная рвота, беспокойный сон, эмоциональная лабильность;

• увеличение размеров головы на 1-2 см по сравнению с нормой;

• выраженная двигательная расторможенность (суетливость и нарушение сосредоточения, эмоциональная лабильность).

"Патология раннего детского возраста представляет повышенную сложность для диагностического процесса. В большей степени это относится к неврологической патологии. Из-за незрелости центральной нервной системы на первый план выступают общие симптомы: недифференцированность ответа на раздражители, отсутствие стабильности неврологических реакций и их быстрая истощаемость, это все значительно затрудняет диагностический поиск", - отметила врач.