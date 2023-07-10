Жители Тюменской области вышли в финал Национального чемпионата ArtMasters-2023

Елизавета Ванцева, Евгений Попов и Никита Зимин вышли в финал Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters в компетенциях "Художник по гриму", "Веб-дизайнер (Юниоры)" и "Оператор кино и ТВ". Всего от Тюменской области в чемпионате участвовали 525 молодых специалистов backstage-профессий и цифрового искусства.

В этом году чемпионат собрал рекордное количество заявок – 21 118 заявок от участников из 40 стран, в том числе Белоруссии, Казахстана, Грузии, Испании, Греции, Германии, Кореи, Японии. В основной возрастной категории наибольший интерес вызвали компетенции "Графический дизайнер", "Фотограф" и "Веб-дизайнер". В юниорской возрастной категории – "Веб-дизайнер", "Сценарист", "Видеомонтажер".

По итогам квалификационного этапа, в котором состязались более 2000 человек, выбраны по десять лучших участников в каждой компетенции, которые вышли в очный финальный этап. Он пройдет в Москве с 9 по 27 июля у юниоров и с 22 июля по 31 августа в основной возрастной категории.