Тюменцам предлагают решить, каким муралом украсить дом на улице Народной

Союз журналистов Тюменской области предлагает горожанам присоединиться к выбору дизайн-проекта мурала, посвященного творчеству Константина Лагунова, сообщает администрация Тюмени.

В следующем году в ВАО благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" появится парк, названный в честь этого известного писателя. У дома № 8 по улице Народной этим летом благоустраивают двор. Его планируют украсить необычным муралом, посвященным творчеству К.Я. Лагунова. В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения почётного гражданина Тюмени, автора более 50 книг.

Председатель Союза журналистов Тюменской области Павел Девайкин напомнил, что в Тюмени уже есть мурал, посвященный творчеству известного тюменского писателя В. Крапивина. "Мне кажется, самое время напомнить тюменцам о наследии еще одного нашего легендарного писателя и педагога" - отмечает Дейвайкин.

В телеграм-канале Союза журналистов Тюменской области и в ВК представлено три варианта изображения. Финальный предполагается выбрать путем голосования.