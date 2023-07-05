Тюменцам предлагают решить, каким муралом украсить дом на улице Народной

Союз журналистов Тюменской области предлагает горожанам присоединиться к выбору дизайн-проекта мурала, посвященного творчеству Константина Лагунова, сообщает администрация Тюмени.
В следующем году в ВАО благодаря нацпроекту "Жилье и городская среда" появится парк, названный в честь этого известного писателя. У дома № 8 по улице Народной этим летом благоустраивают двор. Его планируют украсить необычным муралом, посвященным творчеству К.Я. Лагунова. В следующем году исполнится 100 лет со дня рождения почётного гражданина Тюмени, автора более 50 книг.
Председатель Союза журналистов Тюменской области Павел Девайкин напомнил, что в Тюмени уже есть мурал, посвященный творчеству известного тюменского писателя В. Крапивина. "Мне кажется, самое время напомнить тюменцам о наследии еще одного нашего легендарного писателя и педагога" - отмечает Дейвайкин.
В телеграм-канале Союза журналистов Тюменской области и в ВК представлено три варианта изображения. Финальный предполагается выбрать путем голосования.
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