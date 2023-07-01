Тюменский театр кукол в августе покажет свои спектакли на Ямале

Тюменский театр кукол представит свои спектакли в городах ЯНАО в конце августа — начале сентября, сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

Культурное сотрудничество с северными территориями началось в мае 2023 года. Практически все ключевые коллективы региона побывали в городах Югры и Ямала.

"Мы получили приглашение от Ямало-Ненецкого автономного округа, чтобы наш театр кукол проехал по другим городам. Уже сегодня достигнута договоренность о том, что с 30 августа по 11 сентября наш театр кукол поедет с гастролями. Какой интересный эффект мы получаем!", — добавила она.

Елена Майер отметила, что гастрольная деятельность важна: в регионе используют любую возможность, чтобы привлекать внимание к Тюмени, сообщила "Тюменская линия".