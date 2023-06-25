"Дачный инсульт". Как избежать опасности

С наступлением дачного сезона пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения в приемные отделения больниц поступает больше.
Переутомление в условиях жары может закончиться инсультом. При этой патологии участок мозга не получает питательные вещества и кислород, что приводит к гибели нервных клеток и развитию неврологических последствий: человек перестает говорить, не может быть таким активным, как прежде.
- Важно понимать, что инсульт - не самостоятельная болезнь. Это всегда осложнение хронических заболеваний. Его проще предупредить, чем лечить, - разъясняет Антон Терехин, руководитель экстренной службы ОКБ №2.
Чтобы снизить риск инсультов во время дачного сезона рекомендуется придерживаться следующих советов:
1. Работайте на приусадебном участке не более 6 часов – утром и вечером с перерывом на отдых продолжительностью не менее часа-двух. Во избежание перегрева и солнечного удара надевайте легкую хлопчатобумажную одежду и головной убор.
2. Не допускайте положения, когда голова находится ниже туловища. Для этого пользуйтесь инвентарем с длинными ручками, различными приспособлениями для обработки грядок.
3. Ежедневно контролируйте артериальное давление, при повышении цифр примите гипотензивное средство и отдохните.
4. Храните аптечку на даче из препаратов для снижения давления и средств оказания первой помощи при травмах. При наличии хронических заболеваний положите в нее все лекарства, назначенные лечащим врачом, чтобы не пропустить прием таблеток.
Ограничьте или откажитесь вовсе от работы в огороде при плохом самочувствии.
5. Вызывайте "скорую", если заметили симптомы инсульта: асимметричность лица и невозможность улыбнуться, внезапная слабость в конечностях с одной стороны, нарушение речи, сообщает АиФ-Тюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru