"Дачный инсульт". Как избежать опасности

С наступлением дачного сезона пациентов с подозрением на острое нарушение мозгового кровообращения в приемные отделения больниц поступает больше.

Переутомление в условиях жары может закончиться инсультом. При этой патологии участок мозга не получает питательные вещества и кислород, что приводит к гибели нервных клеток и развитию неврологических последствий: человек перестает говорить, не может быть таким активным, как прежде.

- Важно понимать, что инсульт - не самостоятельная болезнь. Это всегда осложнение хронических заболеваний. Его проще предупредить, чем лечить, - разъясняет Антон Терехин, руководитель экстренной службы ОКБ №2.

Чтобы снизить риск инсультов во время дачного сезона рекомендуется придерживаться следующих советов:

1. Работайте на приусадебном участке не более 6 часов – утром и вечером с перерывом на отдых продолжительностью не менее часа-двух. Во избежание перегрева и солнечного удара надевайте легкую хлопчатобумажную одежду и головной убор.

2. Не допускайте положения, когда голова находится ниже туловища. Для этого пользуйтесь инвентарем с длинными ручками, различными приспособлениями для обработки грядок.

3. Ежедневно контролируйте артериальное давление, при повышении цифр примите гипотензивное средство и отдохните.

4. Храните аптечку на даче из препаратов для снижения давления и средств оказания первой помощи при травмах. При наличии хронических заболеваний положите в нее все лекарства, назначенные лечащим врачом, чтобы не пропустить прием таблеток.

Ограничьте или откажитесь вовсе от работы в огороде при плохом самочувствии.

5. Вызывайте "скорую", если заметили симптомы инсульта: асимметричность лица и невозможность улыбнуться, внезапная слабость в конечностях с одной стороны, нарушение речи, сообщает АиФ-Тюмень.