Подведены итоги онлайн-олимпиады "Тюменская слава"

В Тюменской областной научной библиотеке наградили победителей и призёров онлайн-олимпиады "Тюменская слава", которая проходила в Тюмени с 23 мая по 9 июня.

На вопросы краеведческой викторины по военной, нефтяной и научной славам города ответили более 500 тюменских учеников 6-8-х классов. Лучшими стали 30 школьников. В награду за свои знания они получили значки, дипломы и беспроводные наушники.

Напомним, в преддверии старта онлайн-олимпиады с января по июнь 2023 года в Тюмени сотрудники библиотеки имени Менделеева провели более сотни обучающих занятий с детьми, которые посетили свыше трёх тысяч тюменских школьников. Занятия проходили в формате интерактива в образовательных учреждениях города и на площадках областной библиотеки. Дети смотрели видеоролики с обзором 360 градусов – это эксклюзивный авторский материал, созданный специально для проекта "Тюменская слава". В видеороликах о Тюмени детям рассказывали Дмитрий Менделеев, Виктор Муравленко и солдат Великой Отечественной войны.

Онлайн-олимпиада стала заключительным этапом проекта "Тюменская слава", реализованным Содружеством библиотек Тюменской области благодаря гранту губернатора. "Мобильная 3D-лаборатория: "Тюменская слава" – это уникальный проект по сохранению памяти о выдающихся личностях и значимых событиях прошлого, которые внесли вклад в развитие и историю страны, региона.