Тюменские врачи восстановили грудную клетку пациенту

В тюменской Областной клинической больнице №2 успешно прооперировали 37-летнего жителя села Казанское, пострадавшего в ДТП.У него были диагностированы множественные переломы ребер, разрыв диафрагмы и травму головы. Повреждение диафрагмы привело к миграции органов брюшной полости в грудную клетку.

"На первом этапе мы провели боковую торакотомию, обеспечив доступ к повреждению. Затем - дренирование плевральной полости и ушивание разрыва диафрагмы. На втором этапе выполнили стабилизацию грудной клетки с помощью специальной металлической конструкции. Было важно точно установить пластины и не повредить внутренние органы сломанными частями костей грудной клетки" - рассказал заведующий хирургическим отделением №1 ОКБ№2 Денис Патрашков.

Врачам удалось успешно выполнить все этапы операции. В стационаре мужчина прошел консервативное лечение, после чего его выписали в удовлетворительном состоянии, рассказала Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ № 2 (г. Тюмень).