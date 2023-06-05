В Ишимском районе открыли первичное отделение "Движения Первых"

В Ишимском районе 5 июня состоялось торжественное открытие первичного отделения РДДМ "Движение первых".

Российское движение детей и молодёжи создано для того, чтобы дети могли реализовывать себя, достигать новых высот в науке, творчестве, спорте, медиапространстве, волонтёрстве и других направлениях.

"Сегодня в районном отделении зарегистрировано более 300 детей. Но это не предел. Наше первичное отделение начало работу с февраля, мы встали только на первую ступень. Будем расти и развиваться дальше", - рассказывает муниципальный координатор РДДМ "Движение первых" Екатерина Маринич.

В Ишимском районе есть уже первые достижения активистов РДДМ. Недавно в Москве проходил "Фестиваль первых", где Тюменская делегация победила в номинации "Лучший региональный медиацентр продвинутого уровня". В состав областной команды из 15 человек вошла и наша юная землячка Софья Богачанова, учащаяся Стрехнинской школы. Как рассказывает девушка, помимо прогулок по городу и знакомства со столицей России, ребята смогли обрести новых друзей, посетить различные мастер-классы узнать много нового о медиасфере, а также закрепить уже полученные знания.