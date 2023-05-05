Активисты МГЕР помогли эвакуировать детей из Успенки, где произошел крупный пожар

Молодая Гвардия помогла эвакуировать 300 детей из психоневрологического интерната во время пожара в селе Успенка Тюменской области.

30 активистов МГЕР вместе с представителями Всероссийского корпуса спасателей и МЧС доставили их до лечебно-оздоровительного комплекса "Красная Гвоздика" и детского санаторного лагеря "Энергетик".

"Мы регулярно проводим праздники и мероприятия для этих особенных детей. Когда услышали про пожар, сразу приехали в интернат. Огонь не добрался до здания, но оно уже было в дыму. Волонтеры помогли в эвакуации детей и будут помогать всем, кто пострадал от бушующей стихии и кому нужна поддержка", - сказал координатор МГЕР по УрФО Владимир Сбитнев.