О пользе бега рассказали тюменцам

Бег считается популярными видом физической активности из-за своей доступности, полезности и минимальных затрат.

Чтобы бегать, не обязательно иметь специальную одежду или обувь, подойдут обычные кроссовки и самая простая спортивная форма. Важно лишь делать это правильно, выполнять верные движения, об этом корреспонденту "Тюменской области сегодня" рассказала тренер по фитнесу Юлия Юст.

– Бег должен быть поставлен правильно. Рекомендую переносить вес от пятки к носку, или же приземляться на всю стопу. Главное, чтобы колено было, так скажем, мягким, то есть слегка подогнутым во время приземления на ногу. Неправильная техника бега может привести к травмам и это никак не стыкуется с нашими планами добиться положительного эффекта для нашего организма, – отметила девушка.

По мнению эксперта, самую большую пользу бег оказывает на наши аэробные способности, ведь мышцы человека при таких нагрузках сокращаются благодаря кислороду. Соответственно развивается объем легких, а сердце становится более сильным и активнее качает кровь, через которую, как раз и транспортируется кислород. Благодаря этому тело человека становится более выносливым, а значит и готовым совершать больше действий ежедневно.