Чем полезна соляная пещера, рассказала врач

Посещение соляных пещер оказывает положительное влияние на обмен веществ и выводит из организма токсины. Как выносить максимальный эффект из соляных комнат рассказала корреспонденту "Тюменской области сегодня" врач-пульмонолог городской поликлиники №5 Наталья Мамедова.

- Посещение соляных пещер может положительно влиять на состояние здоровья пациентов, имеющих пульмонологические заболевания – например, аллергические дерматиты и риниты, бронхиальная астма. Но только в том случае, если посещать их регулярно, – пояснила врач.

Лучше начинать посещение соляных комнат и пещер с детского возраста и делать это регулярно по 11-15 дней несколько раз в год.

- Предложений данного вида оздоровления в Тюмени достаточно много. Стоит обратить внимание, что наиболее эффективным станет посещение природных соляных пещер в рамках прохождения санаторно-курортного лечения. Важно выбирать пещеры, где и стены, и полы полностью покрыты солью.