Врачи советуют тюменским мужчинам чаще проверяться на онкозаболевания

Фото Александры Малыгиной.

Кабинеты раннего выявления заболеваний – один из способов предотвратить развитие онкологии или обнаружить ее на ранних стадиях. Кабинет можно посетить раз в год, без записи, в поликлинике №17 осмотры в таких кабинетах за 2022 год прошли более 22 300 мужчин и женщин.

В результате установлено 2 700 различных патологических состояний хронического характера, у почти 200 человек установлены предраковые заболевания. 38 человек (18 женщин и 20 мужчин) узнали, что у них подозрение на онкологию. Это тот самый шанс узнать о раке на ранней стадии и начать лечение, что существенно улучшает прогнозы, сообщает пресс-служба поликлиники №17.

Заведующий отделением профилактики Любовь Путрова отмечает, что осмотры чаще проходят женщины, мужчины же обычно думают, что если ничего нигде не болит, то и идти к врачам нет смысла. И в этом их большая ошибка:

У мужчин есть подсознательные страхи, которые приводят к ложной цепочке выводов: если не пойду, значит ничего не найдут, значит все в порядке. На самом деле очень многие заболевания "не болят", пока не наступит серьезная стадия. А наша диагностическая медицина и наши современные знания позволяют "поймать" болезнь до ее развития — в тех случаях, которые раньше были безнадежными.

"С учетом того, что женщин было в полтора раза больше, чем мужчин, то процент выявления подозрения на онкологию говорит сам за себя. Здесь не должно быть никакого двойного толкования — проходить осмотры, когда все в порядке и ничего не беспокоит — надо. Чтобы так все и оставалось", - резюмирует заведующий отделением профилактики ГАУЗ ТО "Городская поликлиника №17" Любовь Путрова.