Главред "Тюменских известий" получил звание заслуженного журналиста РФ

Первым заслуженным журналистом Российской Федерации в Тюменской области стал директор и главный редактор "Тюменских известий" Анатолий Костров, указ о присвоении звания подписал Президент России Владимир Путин.

Костров в журналистике со школьных лет и может похвастать полувековым стажем работы в СМИ. В 1988 году победил в первых демократических выборах главредактора молодежной газеты "Тюменский комсомолец", с 2011 года руководит газетой "Тюменские известия".

В комментарии информационному центру правительства ТО Анатолий Костров цитирует Ленина: "Газета — не только коллективный пропагандист и коллективный агитатор, но также и коллективный организатор" и отмечает, что и сегодня газета не только пишет о бойцах, но и собирает и предаёт гумпомощь, например, сейчас готовится к отправке 50 томов "Бессмертного полка".

В 2020 году материалы, опубликованные в "Тюменских известиях", были собраны в книгу "Бессмертный полк: от Тюмени по всей планете". Анатолий Костров руководил редакционным советом издания массового тиража, который пользуется читательским спросом. Под его руководством была продолжена работа по изданию двух томов "Парламентских диалогов" о развитии регионального парламентаризма.