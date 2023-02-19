В Тюменской области подвели итоги реализации "лесной амнистии"

В Тюменской области ведется работа по выявлению и устранению пересечений границ лесных участков с границами иных лесных участков или земельных участков других категорий земель, а также исключению из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) дублирующих сведений о лесных участках.

Эта работа проводится в рамках реализации Федерального закона № 280-ФЗ - Закона о "лесной амнистии", действие которого направлено на устранение противоречивых сведений в части местоположения границ земельных участков, содержащихся в двух реестрах: государственном лесном реестре, ведение которого осуществляется органом исполнительной власти, уполномоченным в области лесных отношений, и ЕГРН. Причем приоритет отдается сведениям ЕГРН.

В IV квартале 2022 года продолжалась работа по разработанным Росреестром совместно с Рослесхозом и Росимуществом рекомендациям для территориальных управлений ведомств и региональных органов государственной власти, которые направлены на проведение последовательного анализа сведений ЕГРН о лесных участках исходя из площади лесничеств, в границах которых они расположены.

К концу IV квартала 2022 года в рамках такой работы проанализированы данные ЕГРН о 2 617 лесных участках, дублирующие сведения о 53 из них исключены, сообщила Мегатюмень.