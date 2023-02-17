Опыт Тюмени в наркопрофилактике и реабилитации оценили на межрегиональном уровне

Тюменскую область посетила делегация из Красноярского края. Целью поездки стало изучение опыта нашего региона в сфере профилактики наркомании в молодёжной среде, а также социальной реабилитации алко- и наркопотребителей, сообщает пресс-служба Областного центрп профилактики и реабилитации.

В составе делегации приехали первый замминистра социальной политики Красноярского края Ольга Чернышева, председатель комитета по охране здоровья и социальной политики Законодательного Собрания Красноярского края Илья Зайцев, а также другие представители органов власти.

Гостям презентовали выстроенную систему предупреждения и профилактики зависимости от психоактивных веществ в Тюменской области. О межведомственном взаимодействии рассказали представители областных структур: департамента социального развития, комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, подразделений по делам несовершеннолетних. Практическим опытом поделились специалисты Комплексного центра социального обслуживания населения Тюменского района, Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних с. Омутинское, а также регионального центра "Семья".

Сотрудникики Областного центра профилактики и реабилитации рассказали коллегам о новаторских подходах к медико-социальной и психолого-терапевтической реабилитации граждан, попавших в зависимость; о проектах, получивших признание многих российских специалистов – "Феникс", в рамках которого курс избавления от зависимости проходят взрослые реабилитанты, и "Ступени", предназначенного для работы с несовершеннолетними. Технологии работы с гражданами, имевшими знакомство с опасными веществами, оттачиваются в учреждении с 2006 года.

Помимо вопросов профилактики и борьбы с наркоманией, участники семинара также обсудили специфику эффективного противодействия распространению алкоголизма, в том числе среди молодежи.