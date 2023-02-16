Митинг к 100-летию гражданской авиации России провели в тюменском сквере Авиаторов

16:45 16 февраля 2023
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В митинг к 100-летию гражданской авиации России провели в тюменском сквере Авиаторов приняли участие работники и ветераны гражданской авиации, в том числе заслуженные пилоты СССР и России, представители власти и общественники возложили цветы к памятнику тюменским летчикам, сообщает информцентр правительства ТО.

От имени регионального правительства участников приветствовал Начальник Главного управления строительства Тюменской области Павел Перевалов:

Мы отдаем дань уважения людям, на плечах которых стояла и стоит авиационная отрасль нашей страны. Мы знаем, что гражданская авиация – в надежных руках нынешнего поколения тружеников отрасли.

Ветераны гражданского воздушного флота вручили свидетельства авиационного персонала молодым специалистам.

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После митинга торжественные мероприятия продолжились концертом в ДК "Нефтяник". В числе поздравляющих - заслуженный пилот РФ Сергей Кокорин:

Теги: авиация , Павел Перевалов
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