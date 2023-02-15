Библиотека журналистики появится в Тюмени

Библиотеке № 14 теперь будет называться "Библиотека журналистики", официальная церемония по присвоению имени пройдет 16 февраля в 15:00 по адресу: проезд Геологоразведчиков, д. 38). участие в ней примут журналисты, писатели, педагоги, родственники журналистов и представители администрации Тюмени.

В октябре 2022 года в Библиотеке № 14 состоялось открытие интерактивной книжно-биографической выставки "Легенды тюменской журналистики: рядовые великого похода", приуроченной ко дню рождения газеты "Тюменский курьер". В этом году издание отметит свой 30-летний юбилей, первый номер газеты вышел 2 октября 1993 года. Идейный вдохновитель выставки – Рафаэль Гольдберг, почетный гражданин Тюмени, журналист, краевед, книгоиздатель, главный редактор газеты "Тюменский курьер", заслуженный работник культуры Российской Федерации, почетный работник культуры и искусства Тюменской области.

На выставке представлены книги и фотографии из личных библиотек и архивов 14 журналистов, библиографические материалы и справки. Там же экспонаты из музея истории науки и техники Зауралья имени Дмитрия Ивановича Менделеева ТИУ, макеты нефтяной станции и нефтяных качалок. Рафаэль Гольдберг передал коллекцию эксклюзивных снимков полувековой давности из личного фотоархива, сделанных им в октябре 1965 года во время пребывания на строительстве первого в Западной Сибири нефтепровода Шаим-Тюмень, и ранее не публиковавшихся.