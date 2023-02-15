Председателем жюри фестиваля подростковых театров станет лауреат "Золотой маски" Борис Павлович

Лауреат "Золотой маски", практик социального и инклюзивного театра в России Борис Павлович 21-22 марта проведет в Тюмени два творческих вечера, а далее будет оценивать выступления подростковых театров на фестивале "Малая сцена" в качестве председателя жюри.

Директор фестиваля "Малая сцена" Светлана Ханжина:

В мире театрального сообщества Павлович – звезда огромной величины; я думаю, что спустя годы про его проекты будут рассказывать студентам вузов. И то, что в Тюмени можно будет встретиться; более того – попасть на творческий вечер Павловича, является большой удачей для нас.

Конечно, большую часть билетов на Павловича забрали студенты вуза и представители разных тюменских театров. Однако тюменские зрители, не имеющие отношения к профессиональному сообществу, тоже смогут попасть на творческие вечера с мэтром.

Во вторник, 21 марта, для зрителей старше 12 лет Борис Павлович будет читать стихи первой половины ХХ века – Введенского, Заболоцкого, Хармса, Олейникова. В среду, 22 марта, на творческий вечер смогут попасть зрители старше 18 лет: здесь прозвучат стихи с второй половины ХХ века до дня сегодняшнего. В программе – Елена Шварц, Леонид Аронзон, Андрей Родионов, Лев Рубинштейн, а также пьеса собственного сочинения.

Узнать подробнее о творческих вечерах Павловича и IV Всероссийском фестивале детско-юношеских любительских театров "Малая сцена" можно здесь.

Борис Павлович – российский театральный режиссёр и педагог. Лауреат "Золотой маски", практик социального и инклюзивного театра в России. Поставил более 80 спектаклей в двух десятках городов от Таллинна и Ярославля до Ташкента и Хабаровска. Играет как актёр в спектаклях БДТ им. Г.А. Товстоногова и на независимых сценах Санкт-Петербурга. Придумал спектакль-грибницу "ЛЕС", состоящую из неопределённого количества частей, которые идут на разных площадках разных городов (в том числе в Тюмени). Руководит инклюзивной театральной компанией "Разговоры" фонда "Альма Матер" в Санкт-Петербурге.