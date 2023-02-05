Тюменским организациям необходимо заплатить налоги до конца февраля

Налоговые органы Тюменской области проведут массовый расчет транспортного и земельного налогов, а также налога на имущество более 7,2 тысячи организаций за прошлый год.

До 28 февраля юридическим лицам нужно оплатить имущественные налоги. Предварительно рекомендуют сделать сверку по своим объектам налогообложения. Для этого получить выписку из Единого государственного реестра налогоплательщиков (ЕГРН).

Для актуализации данных следует обратиться в налоговую инспекцию по месту учета. Процедура сверки много времени не займет, обычно для этих целей используют онлайн-формат, сообщили Вслух.ру в пресс-службе УФНС по Тюменской области.