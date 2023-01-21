С чем связано ослабление иммунитета у горожан, рассказал тюменский врач

Иммунитет у горожан стал слабее, чем у селян. Это доказывают исследования ученых и практиков. Связать это можно с микро и макроэкологией, питанием. Об этом "Тюменской линии" рассказала аллерголог-иммунолог Университетской клиники, кандидат медицинских наук, доцент кафедры теории и практики сестринского дела Тюменского медуниверситета Елена Сагадеева.

"Сельские жители больше пребывают на свежем воздухе, у них больше физическая нагрузка, все это влияет на иммунную систему", - говорит она.

Для укрепления иммунитета жителям городов доктор советует вести здоровый и активный образ жизни, соблюдать режим труда и отдыха, правильно питаться, особенно в эпидсезон.

"Физическая нагрузка должна быть до приятной усталости – ходьба, велосипед, плавание, скандинавская ходьба, спортзал. Учитывать возраст и физические возможности при выборе нагрузки. Их можно наращивать", - отмечает Елена Сагадеева.

По ее словам, несмотря на то, что люди стали чаще болеть вирусными инфекциями, продолжительность жизни увеличивается. В Тюменской области есть долгожители, в том числе и те, кому около ста лет.