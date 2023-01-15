Как не заболеть в период оттепели, рассказала врач

Когда зимой на улице "плюс", слякоть, мокрый снег, возрастает риск развития респираторных заболеваний. С чем это связано, рассказала врач-инфекционист, заведующий лечебно-диагностического отделения тюменской городской поликлиники №6 Марина Шумакова.

Заболеть можно, как в морозную погоду, так и в оттепель, так как вирусы передаются воздушно-капельным путем от человека к человеку при чихании либо кашле, поэтому главным фактором становится иммунитет. Коварство оттепели заключается в том, что в такую погоду здоровье может ослабнуть.

– В такую погоду трудно определиться, как одеться, чтобы не вспотеть или не замерзнуть. Если слишком тепло одеться, то, зайдя в помещение, можно вспотеть, а потом, выйдя на улицу, переохладиться, что столь же опасно, как и слишком легкая одежда. Итог в обоих случаях – один: простуда, – отметила врач.

Есть ключевые моменты, которые помогут предотвратить заболевание.

– Нужно одеваться по погоде, больше гулять на свежем воздухе, отдыхать и высыпаться, придерживаться правил здорового питания, поддерживая баланс белков и углеводов. Важно добавить в рацион, если нет аллергии, имбирь, мед, лимон. Полезным в плане профилактики будет закаливание и прием витаминов, –обратила внимание Марина Шумакова.

Проветривайте помещение и проводите влажную уборку в доме, мойте чаще руки, для профилактики также подойдут влажные салфетки и дезинфицирующие растворы, не трогайте лицо руками, не подносите руки к носу, глазам, ведь быстрее всего вирус попадает в организм через слизистую оболочку.

Избегайте ненужных поездок и не ходите в места с большим скоплением людей в период заболеваемости. Вакцинируйтесь, прививка – единственное надежное средство профилактики. Такой способ поможет остановить передачу вируса и защитить себя от тяжелых последствий, сообщает Тюменская область сегодня.