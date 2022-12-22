Школа в ЖК "Ново-Патрушево" готова к приему учеников

ГКУ "Управление капитального строительства" получило заключение о соответствии школы на 1200 мест, построенной в ЖК "Ново-Патрушево", требованиям проектной документации, сообщает ГУС ТО.
Школа находится по адресу: улица Валентины Трофимовой, 10. Здание состоит из блока с отдельным входом выделен для начальных классов, блока вестибюльной группы со столовой на 600 посадочных мест, актовым и спортивным залами и библиотекой и блока для среднего и старшего звена.
Жилой район интенсивно застраивается. Новосёлы очень ждали строительства учебного учреждения.
"Подрядчик выполнил работы с опережением сроков. Ранее планировалось, что школа введётся в эксплуатацию не позднее I квартала 2023 года, однако ввод состоится до окончания текущего года", - поделилась инспектор Управления Госстройнадзора по Тюменской области Нэлли Давыдова.
В информцентре изданию сообщили, что школа примет учеников по окончании зимних каникул.
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