Инклюзивная творческая мастерская открылась в Тюмени

Тюменец Андрей Бетехтин нашел себя и готов помочь другим людям с ограниченными возможностями открыть увлекательный мир творчества.

Официальное открытие творческой мастерской по адресу 2-я Луговая, 22, корпус 2 состоялось. К этому дню Андрей Бетехтин шел почти год. В прошлые новогодние праздники тюменцу пришла в голову идея – открыть инклюзивную творческую мастерскую, сообщает Тюменская область сегодня.

– Два года был период, когда я сидел без работы. Друзья пригласили заняться оформлением фотозоны – так начал создавать декор для фотосессий. Самая первая моя работа – заливка из бетона цветочного горшка. Потом учился делать рождественские венки. Честно признаюсь, что не все умею, но прежде чем что-то делать для людей, сам учусь как школьник, пробую, изучаю все аспекты, – рассказывает тюменец.

Не обычную творческую мастерскую задумал создать Андрей, а такую, где абсолютно бесплатно могли бы заниматься дети с ограниченными возможностями. На собственном опыте он знает, как важно для таких ребят общение со сверстниками, обычная реальная жизнь и возможность раскрыть в себе новые грани.

– Хочу, чтобы мастерская приносила пользу обществу. Здесь будут заниматься взрослые и дети с ограниченными возможностями и те, кто здоров. Хочу, чтобы на мастер-классы они приходили вместе, чтобы было общение. Людей с инвалидностью часто отделяют от общества, они чувствуют себя обособленными. Это неправильно. Мечтаю, чтобы моя мастерская помогла развить в детях творческое начало, – признается тюменец.