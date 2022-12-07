Более 10 тысяч будущих выпускников тюменских школ сегодня напишут сочинение

10:00 07 декабря 2022
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Итоговое сочинение 7 декабря пишут более 10 тысяч выпускников школ 11-х классов Тюменской области. Успешное написание сочинения обеспечивает допуск к государственной итоговой аттестации. Результатом итогового сочинения является зачёт или незачёт.

Учащиеся с ограниченными возможностями здоровья вместо итогового сочинения имеют право выбрать изложение. В этом году таким правом воспользовалось чуть более 100 ребят.

Темы сочинений опубликуют сегодня,  направления, по которым формируются темы, известны: "Духовно-нравственные ориентиры в жизни человека"; "Семья, общество, Отечество в жизни человека"; "Природа и культура в жизни человека".

Учащиеся, получившие незачёт, не явившиеся на итоговое сочинение (изложение) или не завершившие его написание по уважительным причинам, смогут написать сочинение в дополнительные сроки: 1 февраля и 3 мая 2023 года.

С результатами итогового сочинения можно ознакомиться в своей образовательной организации.

Теги: выпускники , образование , школы
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