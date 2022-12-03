Годом писателя и художника Михаила Знаменского станет 2023 год в Тобольске

2023 год в Тобольске будет объявлен годом писателя и художника Михаила Знаменского. Об этом на пленарном заседание Тюменской областной думы в Тобольске сообщил глава города Максим Афанасьев.

"Третий год мы вместе с тоболяками выбираем, какой исторической личности мы посвятим текущий год, - пояснил он. - Это не просто название года, это очень детально проработанный цикл просветительских мероприятий, направленный на изучение истории родного края".

2021 год был годом Ремезова. И на общей волне интереса к его личности в процессе голосования, за наименование нашего нового аэропорта тоболяки назвали его в честь знаменитого архитектора и картографа.

2022 год – Данилы Чулкова. До этого много говорили о необходимости увековечить образ первого воеводы и это как раз удалось сделать в его памятный год.

Новый, 2023 года будет посвящен художнику, который по словам главы города, открыл тобольский городской пейзаж, занялся резьбой по кости, создав, по сути школу, известную далеко за пределами России, сообщает Тюменская линия.