Тюменские сосудистые хирурги проводят успешные операции

Успешную операцию провели пациентке с критической ишемией нижних конечностей в отделении сосудистой хирургии и кардиологии Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень).

Женщина поступила в приёмное отделение ОКБ №2 с тяжелым инфекционным поражением стопы и отсутствием кровотока ниже паховой связки. Критическая ишемия нижних конечностей – особая форма состояния кровообращения, при котором высок риск развития необратимых изменений ноги и ампутации.

Проведенные в приёмном отделении обследования помогли специалистам принять план поэтапного лечения. Первым этапом необходимо было вылечить инфекцию: убрать все нежизнеспособные ткани и назначить антибактериальную терапию.

Женщину госпитализировали в отделение сосудистой хирургии и кардиологии, где в течение недели проводилась медикаментозная терапия для улучшения состояния, а также подготовка к операции.

"Мы провели сложную хирургическую реконструкцию – выбрали одну из трех артерий на голени и в обход всех сосудов запустили кровоток, обеспечив поступление крови в ткани. В результате операции рана успешно зажила, и пациентка достаточно быстро восстановилась", – поделился сосудистый хирург ОКБ №2 Константин Востриков.

Сейчас женщину ничего не беспокоит, и она может передвигаться самостоятельно, уточнила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).