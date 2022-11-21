Тюменские сосудистые хирурги проводят успешные операции

Успешную операцию провели пациентке с критической ишемией нижних конечностей в отделении сосудистой хирургии и кардиологии Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень).
Женщина поступила в приёмное отделение ОКБ №2 с тяжелым инфекционным поражением стопы и отсутствием кровотока ниже паховой связки. Критическая ишемия нижних конечностей – особая форма состояния кровообращения, при котором высок риск развития необратимых изменений ноги и ампутации.
Проведенные в приёмном отделении обследования помогли специалистам принять план поэтапного лечения. Первым этапом необходимо было вылечить инфекцию: убрать все нежизнеспособные ткани и назначить антибактериальную терапию.
Женщину госпитализировали в отделение сосудистой хирургии и кардиологии, где в течение недели проводилась медикаментозная терапия для улучшения состояния, а также подготовка к операции.
"Мы провели сложную хирургическую реконструкцию – выбрали одну из трех артерий на голени и в обход всех сосудов запустили кровоток, обеспечив поступление крови в ткани. В результате операции рана успешно зажила, и пациентка достаточно быстро восстановилась", – поделился сосудистый хирург ОКБ №2 Константин Востриков.
Сейчас женщину ничего не беспокоит, и она может передвигаться самостоятельно, уточнила Дарья Ямзина, пресс-секретарь ОКБ №2 (г. Тюмень).
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