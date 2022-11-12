Заслуженного летчика спасли в тюменской больнице

Врачи тюменской ОКБ №1 имплантировали сердечный клапан 69-летнему жителю областного центра. Владимир родился с двустворчатым аортальным клапаном, но жил полной жизнью. Летчик, почти 40 лет он провел за штурвалом вертолета в небе Гаити, Западной Сахары, Либерии, Испании, Конго, Афганистана и других стран. На пенсии здоровье стало сдавать.

Диагностировали сердечную недостаточность, которая постепенно прогрессировала. В Первую областную Владимира доставили экстренно. "С декомпенсацией хронической недостаточности его госпитализировали в отделение реанимации, - рассказала Светлана Вятчинина, врач-кардиолог кардиохирургического отделения №1 ОКБ №1. - Коллегиально было принято решение о выполнении неотложной операции по жизненно важным показаниям".

Мужчине в рентгеноперационной выполнили процедуру TAVI - транскатетерную имплантацию аортального клапана. Отличие этого вмешательства от других - экстренность. TAVI в Первой областной выполняется с 2014 года.

Послеоперационный период был длительным и непростым как для пациента, так и для врачей. Мужчина сейчас уже находится дома, сообщила Наталья Ильина, пресс-секретарь ОКБ №1 (г. Тюмень).