Тюменцы могут записаться в школу креативных индустрий

Основам предпринимательства и созданию креативного продукта обучат участников Тюменской школы креативных индустрий. Набор на второй поток открыт до 17 ноября, занятия начнутся 20 ноября. Об этом Тюменской линии рассказал руководитель Тюменского агентства развития креативных индустрий Алексей Краев.

"Образовательный курс рассчитан на предпринимателей и самозанятых. В проект можно зайти с готовым бизнесом или креативной идеей для стартапа. Материалы курса не ограничены географией Тюмени и Тюменской области, знания, полученные за период обучения можно применить в любом регионе России", — рассказал он.

К участию приглашают предпринимателей из сферы архитектуры и урбанистики, дизайна, цифровых систем, моды, кино, музыки и саунд-дизайна, издательской деятельности, организации событий и других. Обучение включает онлайн-курс с лекционными и методическими материалами, домашние задания, обратную связь от преподавателей и встречи офлайн. Занятия для участников проведут эксперты в области креативных индустрий и действующие предприниматели. Обучение продлится до 30 декабря.