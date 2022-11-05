Колпачок от ручки извлекли из бронха ребенка тюменские врачи

Врачи-эндоскописты Областной клинической больницы №2 (г. Тюмень) провели уникальную по своей точности операцию восьмилетнему мальчику из Заводоуковска. Из левого главного бронха юного пациента извлекли колпачок от авторучки.

Мальчик нечаянно проглотил колпачок от авторучки, после чего резко закашлял. Кашель не оставлял ребенка в течение всего дня, а при перемене положения дело доходило до удушья. Диагностическая бронхоскопия показала наличие инородного тела в левом главном бронхе. Специалисты Центра медицины катастроф (ЦМК) оперативно доставили ребенка в Тюмень, в ОКБ №2.

"Учитывая риск миграции инородного тела в трахею и, в последующем остановку дыхания, было решено выполнить ригидную бронхоскопию под внутривенной анестезией. Колпачок от ручки вершиной был обращен вниз, слизистая отекла, а край, за который можно было удалить инородное тело, практически был недоступен", – рассказал врач-эндоскопист ОКБ №2 Евгений Нелюбов.

По мнению экспертов, проведение данной процедуры у детей требует правильной организации работы, высокой квалификации врачей, среднего медицинского персонала, наличия современного оборудования.

Благодаря опыту и профессионализму специалистов, операция шла всего 30 минут под общим наркозом. Сейчас пациент быстро идет на поправку.

По материалам департамента здравоохранения Тюменской области.