Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Тюменской области

18:00 18 октября 2022
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К открытию готовится  сеть центров поддержки семей мобилизованных. Туда можно будет прийти лично, чтобы пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы, сообщил губернатор Александр Моор. 

Для семей мобилизованных граждан в Тюменской области уже запущена горячая линия – 8-800-201-41-41. В любое время суток их жены, дети, близкие могут позвонить и получить консультацию психолога бесплатно.

"По моему поручению коллеги сейчас прорабатывают дополнительные социальные меры поддержки семей мобилизованных. Подробности расскажу в ближайшее время. Людей одних не оставим, окажем необходимую помощь", - заверил губернатор.

Теги: Александр Моор , мобилизация , помощь
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