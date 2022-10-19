Центры поддержки семей мобилизованных откроют в Тюменской области

К открытию готовится сеть центров поддержки семей мобилизованных. Туда можно будет прийти лично, чтобы пообщаться с психологами, юристами, волонтерами, специалистами по социальной работе и финансам. Они расскажут о полагающихся льготах и ответят на все вопросы, сообщил губернатор Александр Моор.

Для семей мобилизованных граждан в Тюменской области уже запущена горячая линия – 8-800-201-41-41. В любое время суток их жены, дети, близкие могут позвонить и получить консультацию психолога бесплатно.

"По моему поручению коллеги сейчас прорабатывают дополнительные социальные меры поддержки семей мобилизованных. Подробности расскажу в ближайшее время. Людей одних не оставим, окажем необходимую помощь", - заверил губернатор.