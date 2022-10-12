Тюмень проводила мобилизованных ямальцев на полигон для боевой подготовки

Бойцы подразделения, сформированного из жителей Ямало-Ненецкого автономного округа, сегодня отправились с Тюменского железнодорожного вокзала на один из полигонов Южного военного округа для дополнительной боевой подготовки.

Воинов-ямальцев напутствовали депутат Тюменской облдумы Ирина Соколова, начальник Тюменского гарнизона генерал-майор Дмитрий Евмененко, православный и мусульманский священнослужители, родные и близкие.

Тюменские волонтеры передали солдатам и офицерам памятные письма-треугольники, а также шахматные доски с автографами депутата Госдумы РФ, многократного чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова.

"У Тюмени и Ямала – общая история, общие судьбы, крепкая дружба. Сегодня мы еще теснее сплотились для решения главной задачи - успешного завершения специальной военной операции. Мы верим в вашу силу, ваше мужество, вашу волю и боевое братство. От имени тюменцев желаю всем воинам быстрее вернуться домой с Победой!" - прокомментировал отправку мобилизованных в своем Telegram-канале тюменский губернатор Александр Моор.