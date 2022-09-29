Володин: передвижение состоящих на воинском учёте не требует разрешения военкоматов

15:09 29 сентября 2022
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Председатель Госдумы РФ сообщил, что "передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов".

Ранее спикер заявил, что "согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)". 

"После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется", - пояснил Вячеслав Володин.

 

 

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