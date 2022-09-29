Володин: передвижение состоящих на воинском учёте не требует разрешения военкоматов

Председатель Госдумы РФ сообщил, что "передвижение граждан, состоящих на воинском учёте, не требует разрешения военных комиссариатов".

Ранее спикер заявил, что "согласно 31-ФЗ "О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации", гражданам, состоящим на воинском учете, с момента объявления мобилизации воспрещается выезд с места жительства без разрешения военных комиссариатов (статья 21)".

"После сегодняшней публикации поступило разъяснение от Минобороны России. Так как мобилизация частичная, норма статьи 21 закона 31-ФЗ не применяется", - пояснил Вячеслав Володин.