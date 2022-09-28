Мобилизованный по ошибке многодетный тюменец вернется к жене и детям

12:35 28 сентября 2022
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Граждане, по ошибке получившие повестку, возвращаются домой, Один из них — Евгений, у которого четверо детей 16-ти, 13-ти, 8-ми лет и полуторагодовалый малыш.

"По началу вечером приехали, привезли повестку, посмотрели, что многодетный и вроде как не годен. С утра позвонили, я явился, и меня забрали. Сейчас разобрались, меня отпускают домой. Жена переживала очень сильно. Вошли в положение, начали разбираться", — рассказал Евгений.

Ранее губернатор Тюменской области Александр Моор заявил, что в регионе есть случаи,  когда повестку получили те, кто не подходит под обозначенные в указе о частичной мобилизации критерии, и пообещал, что ошибки будут исправлены. Был изменен алгоритм взаимодействия военкоматов и муниципалитетов, усилили призывные комиссии сотрудниками администраций и организовали  тщательно проверку всех документов.

Теги: Александр Моор , мобилизация
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