15 лауреатов "Учителя года России" назвали в Тюмени

Известны имена 15 лауреатов "Учителя года России-2022".

Участие в конкурсных испытаниях продолжат:

Аслан Кашежев, Нальчик.

Юрий Долгих, Курган.

Ильсур Зиганшин, Казань.

Сергей Горюшкин, Рязань.

Ахмед Ламаркаев, Грозный.

Юлия Бахмутская, ДНР, Макеевка.

Геннадий Старунов, Москва.

Евгения Макарова, Саранск.

Андрей Колоухов, Абакан.

Вероника Мушкарина, Челябинск.

Екатерина Щербакова, Краснодар.

Дмитрий Лутовинов, Орехово-Зуево (МО).

Тимур Артыков, Ульяновск.

Зильфира Батырова, Ноябрьск (Ямал).

Артем Малинин, Ижевск.

В тюменском этапе участвуют 88 финалистов - 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победитель конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). В первом туре они провели для тюменских школьников уроки по своим предметам и креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Вышедшие во второй тур 15 лауреатов проведут мастер-классы, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, ответят на "Вопрос учителю года" - испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.

Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится в 33 раз. Ежегодно в нем участвуют более 100 тысяч учителей. Тюмень получила право принимать заключительный этап конкурса благодаря победе в конкурсе учителя физики Екатерины Костылевой из гимназии № 16.