ХК "Рубин" готовится к домашней серии ВХЛ

Тюменский ХК "Рубин" успешно провел выездную серию и готовится к домашним поединкам регулярного чемпионата ВХЛ, сообщает Вслух.ру.

27 сентября соперником выступит "Химик" из Воскресенска. Команда сильная. Как и тюменский клуб, "Химик" - в числе лидеров турнирной

таблицы, в прошлом сезоне он вышел в плей-офф. Кубок Петрова, напомним, взял наш "Рубин".

29 сентября на лед Дворца спорта выйдет "Рязань-ВДВ". 1 октября в 15.00 стартует дерби с ХК "Тамбов". 3 октября "Рубин" скрестит клюшки с "Дизелем" из Пензы. Эти клубы сейчас занимают места во второй половине турнирной таблицы.