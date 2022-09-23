Горячая линия 122 отвечает на вопросы о частичной мобилизации

В России запустили горячую линию 122 для информирования граждан по вопросам частичной мобилизации. Служба развернута во всех регионах страны и готова к приему звонков. Губернаторы помогают в организации работы операторов горячей линии на местах, сообщает Telegram-канал Правительства РФ.
Правительство собирает и фиксирует самые часто задаваемые вопросы граждан и совместно с Министерством обороны готовит на них ответы. Получить информацию можно не только по горячей линии 122, но и через официальный ресурс правительства "Объясняем.рф".
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