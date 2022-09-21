Министр просвещения РФ открыл в Тюмени Всероссийский конкурс учителей

Церемония открытия заключительного этапа Всероссийского конкурса "Учитель гора России" состоялась в Тюмени в ДК "Нефтяник", участие в конкурсных мероприятиях примут 85 российских учителей, два из ЛНР и ДНР и один учитель школы при посольстве в Венгрии.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, приветствуя участников церемонии, отметил, что конкурс впервые проводится в Тюмени и вообще за Уралом.

"Конкурс - это общение, обмен опытом. Я хочу поблагодарить всех организаторов, "Учительскую газету", профсоюз работников образования, спонсоров конкурса за поддержку, которая оказывается конкурсу. Желаю всем удачи, в добрый путь!" - обратился к присутствующим Кравцов.

В тюменском этапе участвуют 88 финалистов - 85 победителей регионального этапа конкурса, учителя из ЛНР, ДНР и победителя конкурса "Учитель года заграншкол МИД России" (Венгрия). Они проведут для тюменских школьников уроки по своим предметам и организуют креативные внеурочные занятия. По итогам первого тура определятся 15 лауреатов. Им предстоят испытания второго тура. Каждый проведет мастер-класс, на котором продемонстрирует персональные профессиональные техники, имеющие практическую эффективность. Затем лауреатам предстоит ответить на "Вопрос учителю года" - испытание в формате пресс-конференции, на которой вопросы конкурсантам зададут ученики, родители, представители СМИ, профессиональной и культурной общественности.





Всероссийский конкурс "Учитель года России" проводится в 33 раз. Ежегодно в нем участвуют более 100 тысяч учителей. Тюмень получила право принимать заключительный этап конкурса благодаря победе в конкуре 2021 году учителя физики Екатерины Костылевой из тюменской гимназии № 16.